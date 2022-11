Trentenne colpito da un dardo di balestra in vico delle Mele, è grave. Arrestato il responsabile

È successo poco dopo mezzanotte nel carruggio tra le Vigne e via San Luca. Il 25enne che ha scagliato il dardo è stato arrestato dai Carabinieri

Il trentenne è stato colpito al pezzo. I soccorsi sono partiti in codice giallo, ma le condizioni dell’uomo si sono aggravate. Sul posto (archivolto De Franchi, all’incrocio tra vico Mele, vico Colalanza e vico del Pomino) l’auto medica Golf4 e l’ambulanza della Misericordia che ha poi portato il ferito, con il dardo ancora conficcato nel petto (per non aggravare le sue condizioni), al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dove è stato sottoposto a intervento chirurgico.

Il “balestriere” è stato disarmato dai carabinieri e, quindi, arrestato.

Articolo in aggiornamento

