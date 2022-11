Incidente auto-moto, centauro soccorso in codice rosso in via Sampierdarena

Continua la serie di gravi incidenti stradali. Stamattina, poco prima delle 8:00, vittima dell’ennesimo sinistro è stato un ragazzo, portato all’ospedale Villa Scassi in gravi condizioni

Il 118 ha inviato l’auto medica Golf 4 e due ambulanze, una della Croce Azzurra di Fegino e una della Croce Verde di Sestri Ponente. La prima ha soccorso un altro ferito, trattato sul posto, la seconda ha trasportato il ferito grave al pronto soccorso dell’ospedale di Sampierdarena in codice rosso.

Sul posto la Polizia locale della zona per la viabilità e gli specialisti del nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

In copertina: foto d’archivio

