Funzione Pubblica Cgil contro Amiu per lo spot che promuove la raccolta differenziata

Sulla pagina Facebook della Fp Cgil Amiu lo spot, che insegna dove vanno gettati i rifiuti organici, viene duramente censurato: «Orgogliosi di essere spazzini. Indignati per il vostro classismo». Avete visto lo spot? Voi cosa ne pensate?

Lo spot mostra un operatore ecologico che indica quali rifiuti vanno gettati nel contenitore marrone dell’umido. A un certo punto l’uomo viene colpito su una mano da una buccia di banana e lui indica anche le bucce di frutta tra i materiali da differenziare in quel modo. Si intuisce, sullo sfondo, un gruppo di persone che lancia rifiuti in contenitori fuori campo, come in una sorta di gioco da vecchi “baracconi”. Si può presupporre che la buccia di banana arrivi incidentalmente sul lavoratore, incidentalmente sulla traiettoria del lancio. Si tratta certamente un escamotage per attrarre l’attenzione del lettore sul concetto di raccolta differenziata e separazione dei prodotti.

Cgil Funzione Pubblica Amiu, però, non la ha capita così, ma come una mancanza di rispetto per i lavoratori e per questo lo censura duramente. Sotto: il post di FP Cgil Amiu.

