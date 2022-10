Coda sulle autostrade verso le riviere, proprio come nei fine settimana estivi

Le previsioni e il ponte dei Santi particolarmente favorevole (con un giorno di ferie si sta via per quattro) spingono i turisti dalle regioni del nord… a mettersi in fila sulle autostrade liguri. Nonostante i cantieri siano stati alleggeriti su richiesta della Regione. Ecco la situazione e le previsioni per i prossimi giorni

Alle 10:30, sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia traffico Rallentato tra Varazze e Celle Ligure per traffico intenso. Coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso. Sulla A26 Genova Voltri-Gravell.Toce Coda su Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia provenendo da Gravellona Toce verso Ventimiglia per traffico intenso. Sempre sulla A26 coda di 1 km tra Ovada e Masone, ma in questo caso per una riduzione di carreggiata.

[Sotto: le previsioni dei tempi di percorrenza da oggi a sabato 4 novembre]

Mi piace: Mi piace Caricamento...