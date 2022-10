Ponte dei Santi, boom del turismo a Genova. Su Booking restano solo 8 camere in hotel e una in un B&B

Per la legge della domanda e dell’offerta vengono vendute, ovviamente, a prezzi molto alti. La camera per due in hotel per 3 notti arriva a costare 1.423 euro. Al momento disponibili anche due appartamenti con prezzo massimo di 1.737 euro, sempre per 3 notti. Booking: «Nessun’altra struttura rimasta sul nostro sito! Consiglio: scegli una struttura nei dintorni»

Le temperature estive e la promozione di Genova come città d’arte e di mostre regala alle strutture turistiche un ponte dei Santi da tutto esaurito. Basta dare un’occhiata sul sito Booking.com per scoprire che la spesa minima, ammesso di trovarla ancora libera quando si passa alla prenotazione, è di 397 euro per due persone e per tre giorni. È la sistemazione presso il Tower Genova Airport, il meno comodo per raggiungere il centro, che ha “ben” 4 camere a disposizione e un prezzo “potabile”. Ma se si cerca di soggiornare in centro i prezzi salgono vertiginosamente. La suite con vista all’NH Collection Genova Marina, sul waterfront, costa – per lo stesso periodo, 1.737 euro.

Si annunciano code all’Acquario e alle bigliettere di Palazzo Ducale dove è in corso la mostra dedicata a Rubens e buoni affari per le attività turistiche di ogni tipo, compresi bar e ristoranti. Già esauriti da un pezzo i tour gratuiti del Ghost Tour, ma anche i giri turistici a pagamento, compresi quelli al cimitero di Staglieno (in tema con la stagione) stanno andando a ruba.

