Cercatore di funghi si infortuna a una caviglia sul monte Ramaceto: il soccorso in elicottero di Vvf e personale 118

È intervenuta anche la Croce Rossa di Cicagna inviata dal 118. L’uomo è stato poi trasportato al pronto soccorso del San Martino in codice verde

Ieri, un cercatore di funghi si trovava sul monte Ramaceto, quando è scivolato infortunandosi a una caviglia. Rimasto bloccato sul monte, ha chiesto aiuto. I Vigili del fuoco hanno così inviato l’elicottero Drago. Gli elisoccorritori sono stati verricellati a terra in prossimità dell’uomo e dopo averlo stabilizzato, hanno provveduto a issarlo a bordo per il trasporto in ospedale.

Sotto: le spettacolari foto del salvataggio.

