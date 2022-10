Grave incidente a Bolzaneto, donna soccorsa in codice rosso in via al Santuario di N.S. della Guardia

È avvenuto alle 7:30. Una decina di minuti prima era avvenuto un altro incidente in via Merano a Sestri Ponente

Sull’incidente avvenuto a Bolzaneto, in via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118; l’auto medica Golf3 e l’ambulanza della Croce Bianca Valsecca di Serra Riccò. La donna ferita è stata trasportata al pronto soccorso del San Martino in codice rosso, il più grave.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale del IV distretto (Unità territoriale Valpolcevera) e la squadra del nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento per i rilievi e per ricostruire la dinamica.

A Sestri Ponente, in via Merano, è rimasto ferito un uomo di 80 anni. È stato soccorso in codice rosso per dinamica, poi derubricato a giallo prima del trasporto in ospedale perché le sue condizioni sono sembrate meno gravi del previsto. L’anziano è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Verde Pegliese e dall’auto medica Golf 4, inviate dal 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi.

Sul posto la pattuglia della Polizia locale del 6º distretto dell’Unità territoriale Ponente per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente.

