Aggio, autoarticolato incastrato in un tornante blocca la strada

Sul posto due pattuglie della Polizia locale e le squadre dei vigili del fuoco per tentare di rimuovere il mezzo pesante

È successo sulla strada provinciale 13 nella frazione di Creto, in località Aggio, in Valbisagno.

L’autista, come accade spesso in occasioni come questa, avrebbe seguito le indicazioni di un navigatore satellitare non programmato per i percorsi percorribili anche dai mezzo di grandi dimensioni. Arrivato nella curva a gomito, non è riuscito a proseguire né ad andare in retromarcia.

