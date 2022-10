Oggi i volontari tornano a Villa Imperiale per la pulizia mensile

Gli “Amici di Villa Imperiale” si incontreranno alle 9 di oggi, 23 ottobre, presso la Biblioteca Lercari per una nuova spedizione di pulizia, quella di ottobre

Anche se le condizioni meteo non sono troppo favorevoli, i volontari non mollano: armati di sacchi per i rifiuti e guanti, non mancheranno nemmeno questa volta l’appuntamento con l’impegno per la collettività. La volta scorsa, a settembre, avevano trovato la villa più sporca del solito e tra i rifiuti da rimuovere non erano mancate le siringhe. Ma c’erano anche bottiglie di plastica vuote, brick dei succhi di frutta, cartacce e cicche di sigarette.

Chi vuole partecipare è ben accetto. Troverà tanti sacchi da riempire e renderà migliore la vivibilità del parco di San Fruttuoso. Le azioni di ripulitura servono anche a sensibilizzare cittadinanza e istituzioni nei confronti della necessità di garantire nell’area dove giocano tanti bimbi del quartiere una condizione igienica dignitosa.

