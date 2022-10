Si aggira nudo in un palazzo. Inseguito dalla Polizia locale, si cala dalla finestra e fugge in via Gramsci

L’uomo è stato inseguito dal personale della Pl e da carabinieri fino alla Commenda. È stato fermato

La pattuglia GOCS (squadra anti spaccio del nucleo Centro storico dell’Unità territoriale centro), prima delle ore 13, in via di Prè, ha accompagnato per l’identificazione un cittadino straniero che era stato segnalto aggirarsi nudo all’interno di un condominio.

Alla vista degli agenti si è calato da una finestra del primo piano nel cavedio, rompendo una tettoia e ha cercato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga attraverso le cucine di un esercizio commerciale. Dopo un breve inseguimento attraverso via Gramsci e la zona della Commenda di Prè, a cui hanno preso parte anche militari dell’Arma, l’uomo è stato fermato. La Polizia locale procede contro lo straniero perché non in regola con i documenti di identità.

In copertina: foto d’archivio

