Carabinieri e Polizia locale in centro storico, due arrestati per droga e 7 denunciati

Nel corso dell’attività sono stati impiegati 30 carabinieri in divisa e abiti civili, e 25 unità della Polizia Locale con il supporto dei cinofili. Circa 100 le persone identificate e numerosi i veicoli controllati

I Carabinieri del Comando Provinciale e la Polizia Locale,hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio al fine di prevenire e reprimere i reati nel centro storico di Genova

Nel corso dell’attività sono stati effettuati 2 arresti: – un gambiano di 40 anni, gravato da pregiudizi di polizia e irregolare, sorpreso mentre in cambio di denaro cedeva dosi cocaina crack ad un 40 enne. Perquisito è stato trovato in possesso di 200 euro circa, provento dell’illecita attività; – un 55enne marocchino, gravato da pregiudizi di polizia, che, fermato per un controllo identificativo, mostrava grande agitazione.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, venivano rinvenuti alcuni grammi circa di cocaina già suddivisa in dosi e un ingente somma di denaro cont ante, presumibile provento dell’illecita attività di spaccio. Inoltre, nell’ambito del medesimo servizio, venivano denunciate 7 persone: – quattro, segnalate durante il controllo dal cane antidroga, trovate in possesso cocaina, hashish e denaro contante presumibile provento di attività illecite (sequestrati inoltre a carico di ignoti, nascosti nelle intercapedini dei muretti delle vie del centro storico, complessi vi 100 grammi circa di varie sostanze stupefacenti); un trentenne con pregiudizi di polizia che ha fornito false generalità sulla propria identità; – un uomo per ricettazione poiché trovato in possesso di un telefono cellulare di dubbia provenienza; – un 20enne e una 25enne per la violazione del divieto di accesso nelle aree urbane del comune di Genova e foglio di via obbligatorio per 3 anni. Irrogate sanzioni per atti contrari al pubblico decoro.

