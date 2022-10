Vende passeggino su internet, incassa ma non consegna. Denunciato

Dopo trattative con la vittima, riusciva a farsi accreditare la somma di 300 euro a titolo di corrispettivo, senza mai consegnare il bene pattuito

I carabinieri della Stazione di Campoligure, dopo una denuncia sporta da una 35enne, hanno identificato e denunciato in stato di libertà per truffa, uni 25 enne residente in un’altra regione italiana. Il soggetto aveva fittiziamente messo in vendita su un sito internet un passeggino.

In copertina: immagine di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...