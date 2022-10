Si spoglia al ristorante, si masturba ed esce per strada nudo. Bloccato dai Carabinieri

È successo a Portofino dove il trentacinquenne pregiudicato è stato fermato dai militari dell’Arma

A Portofino, i carabinieri della locale stazione, a l termine dell’intervento richiesto dal proprietario di un locale pubblico, hanno denunciato in stato di libertà per atti osceni in luogo pubblico alla presenza di minori, un 35enne, gravato da pregiudizi di polizia. L’uomo, all’interno del locale, dopo essersi denudato, compiva atti contrari contrati alla pubblica decenza alla presenza di altre persone, allontanandosi subito dopo ma venendo individuato e bloccato nelle vie limitrofe dalla pattuglia immediatamente intervenuta sul posto.

