Ottantenne investita da una moto, in codice rosso al San Martino

È successo qualche minuto prima delle 11 di questa mattina all’incrocio tra via Boselli e via Guerrazzi, ad Albaro

I soccorsi inviati dal 118 sono partiti in codice rosso per dinamica. Sono arrivate l’auto medica Golf3 e l’ambulanza della Croce Bianca Genovese. L’intervento è stato declassato a codice giallo per il trasporto al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Martino. Una volta lì, però, l’anziana è peggiorata ed è stata accettata al triage in codice rosso, il più grave.

Sul posto, oltre alla Polizia locale del territorio, alla luce della gravità dei traumi subiti dalla donna, è stata inviata la squadra del nucleo infortunistica del reparto Pronto Intervento della Polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

