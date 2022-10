10ª Borsa Internazionale del Turismo Culturale e 6ª edizione di “Mirabilia Food&Drink”: opportunità per le aziende dei territori del network Mirabilia

Arrivati a Genova 45 buyer turistici da tutto il mondo e 90 seller italiani provenienti dai territori del network Mirabilia per partecipare alla 10ª Borsa Internazionale del Turismo Culturale che aprirà ufficialmente il 17 ottobre.

Da oggi e per i prossimi 4 giorni, Genova sarà la location, scelta da Mirabilia Network, per la 10º Borsa Internazionale del Turismo Culturale. Eventi B2B, convegni, visite guidate sono in programma per i presidenti delle Camere di Commercio aderenti al circuito (in totale 19); per i buyer turistici – operatori incoming, decision manager, buyer luxury travel – che avranno il delicato compito di proporre i territori del circuito e che andranno in questi giorni alla scoperta di Genova e dei suoi tesori; e per i giornalisti, provenienti sia dall’Italia, sia dall’estero.



«Abbiamo fortemente voluto che le Giornate di Mirabilia a Genova iniziassero con i Rolli Days, –afferma Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio di Genova – le aperture straordinarie dei Palazzi dei Rolli, sito Unesco, con gli studenti-divulgatori impegnati a far rivivere i fasti delle “regge repubblicane” delle nobili famiglie genovesi. Proprio dall’esperienza dei Rolli Days partiremo per riflettere, durante i convegni, sui nuovi modi di fare turismo in un mondo che cambia in fretta, di fronte alle tante crisi cui ci troviamo di fronte»

«Ma queste giornate – prosegue Attanasio – saranno anche l’occasione per un evento speciale organizzato con il Teatro Nazionale di Genova, l’anteprima dell’opera “Maria Stuarda di Friedrich Schiller, con la regia Davide Livermore e i costumi delle regine disegnati da Dolce & Gabbana, che sarà offerta a tutti gli ospiti il giorno prima del debutto, a testimonianza di quanto i territori Mirabilia abbiano da offrire non soltanto come mete turistiche ma anche come luoghi di produzione di eventi culturali di altissimo livello. Infine, celebreremo in questi giorni i 100 anni dall’acquisizione del Palazzo Tobia Pallavicino, Palazzo dei Rolli e sito Unesco, da parte della Camera di Commercio di Genova».

L’Associazione Mirabilia – costituita da Unioncamere e 19 Camere di commercio italiane in rappresentanza di territori su cui insistono beni patrimonio mondiale dell’Umanità UNESCO – anche quest’anno riunisce il meglio dell’offerta territoriale in occasione della 10^ edizione della Borsa del Turismo Culturale, organizzata in collaborazione con IEG Italian Exhibition Group Spa. L’evento ha richiamato ben 90 sellers e 45 buyers di eccellenza provenienti da Australia (1), Belgio (1), Bulgaria (2), Canada (4), Cina (1), Colombia (1), Danimarca (1), Emirati Arabi(1), Francia (2), Germania (5), Grecia (1), , Gran Bretagna(1), Lettonia (1), Libano (2), Norvegia(1), Olanda(1), Portogallo(1), Romania(1), Sud Africa(1), Stati Uniti (10), Sud Corea (2), Svezia(2), Turchia (3). Gli incontri sono in programma presso Terrazza Colombo

Oggi e domani (sabato 15 e domenica 16), sono in programma visite guidate ai Palazzi dei Rolli, aperti in occasione dei Rolli Days, visite alla Mostra di Rubens a Palazzo Ducale, all’Acquario, giro del porto di Genova in battello ed esperienze turistiche del territorio di Genova e del Tigullio con escursione a Portofino.

Sempre nelle giornate di sabato e domenica è previsto, in Borsa Valori, il programma di alta formazione sul turismo “Destination Matters”, già proposto nell’edizione di Matera della “Borsa”, condotto dagli esperti di “Destination Makers”. L’evento, primo in Italia, è dedicato alle innovazioni amministrative, umane, digitali e politiche che stanno contribuendo al cambiamento delle destinazioni turistiche e dunque alla costruzione di nuovi modelli ed esempi per il miglioramento e la crescita del nostro Paese.

