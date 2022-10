Cep, al Pianacci in corso di realizzazione 3 grandi murales

Un writers di fama internazionale con all’attivo partecipazioni alla biennale di Venezia, un illustratore e grafico pubblicitario e due muralisti con un gruppo di ragazzi del corso di writing daranno vita a tre nuove opere della “galleria all’aperto” di murales dell’associazione

Oggi, venerdì 14 ottobre, e domani continua la realizzazione di 3 grandi Murales in Area Pianacci, al Cep. C’è la possibilità di vedere all’opera 4 artisti, con approcci e stili diversi, e un gruppo di giovani realizzano, nell’ambito del Festival PruaPra’’, nuove opere al Pianacci.

Non solo fascia di rispetto e Pra’ ma con l’evento PRUAPRA’ il 14, 15 e 16 ottobre uno degli eventi si svolgerà in una delle zone popolari di Pra’, il quartiere Ca Nuova, conosciuto, da tutti, come Cep. La rassegna PRUAPRA’, infatti, organizzata insieme al Circolo Pianacci, vuole coinvolgere il ponente ed in particolare creare connessioni tra i quartieri collinari e il litorale, tra due situazioni “così vicine e così diverse” in termini di vissuto, percezione, opportunità.

Nell’Area Pianacci, al Cep. Via della Benedicta 14-16, una delle realtà di riferimento che ha saputo modificare lo “stigma” negativo del quartiere, si terrà una due giorni di “Arte Urbana” con realizzazioni di murales e opere sui muri del Parco gestito dall’associazione, che useranno diversi approcci e stili.

Un happening informale che arricchirà il panorama di muri d’arte del cep e dell’Area Pianacci che ha altri murales realizzati da Weik, Web 3 e BDSCrew, Drina e GiulioGol

Gli interventi mostreranno approcci diversi, individuali o collettivi. Interverranno MrWany con un murales “classico”, urbano, con il suo inconfondibile stile che lo ha reso un artista di fama mondiale, Drina e GiulioGol con un murales dedicato alla cultura HipHop, realizzato insieme ai ragazzi che hanno frequentato il corso di writing questa estate al Cep e il grafico pubblicitario, illustratore Nicolò Macchiavello, notissimo per il suo indimenticabile spot animato sulla Ceres e autore di libri e gadgets per ragazzi e l’infanzia che si cimenterà con i muri lasciando la sua inconfondibile “firma” grafica.

Il contest all’Area Pianacci è stato ideato da Enrico Testino del Consorzio Pianacci con la collaborazione di Andrea Pioggia.

1_ L’artista Urbano

Mr.Wany realizzerà un grande murales nella parete accanto al campetto di calcio al posto del murales, rovinato, che fece Asker nel 2015. Il suo intervento arricchirà la “galleria” di opere sui muri che arricchisce l’Area Pianacci.

Mr.Wany alias Andrea Sergio. Mr.Wany nasce a Brindisi e vanta una lunga la sua carriera. Artista internazionale

Ha Partecipato a meeting, esposizioni, progetti di riqualificazione urbana, nuovo muralismo e arte pubblica dipingendo ed esponendo in Croazia, Germania, Inghilterra, Belgio, Danimarca, Svezia, Romania, Grecia, Olanda, Austria, Spagna, Francia, Bosnia, Svizzera, Stati Uniti, Brasile, Argentina, Nuova Zelanda, Malesia, Ecuador, Russia, Australia, Turchia, Libano ed Emirati Arabi Uniti – dove ottiene il Guinness dei primati della tela più lunga al mondo insieme a 150 artisti internazionali di writing e street art.

Ottiene un riconoscimento del suo genere nell’arte contemporanea con eventi e mostre d’arte collettive internazionali di alto profilo e personali di largo successo come “Sweet Art Street Art”, la mostra voluta da Vittorio Sgarbi e Alessandro Riva presso il PAC di Milano, presso il Museo d’Arte Contemporanea a San Paolo del Brasile e nelle maggiori capitali europee. Viene inoltre invitato a esporre a ben due diverse edizioni della Biennale di Venezia. Mr.Wany entra così da innovatore nel mondo dell’arte contemporanea.

Collabora in progetti con i maggiori artisti di writing e street art sulla scena internazionale come Aryz, Sofles, Can2, Revok, Rime, Aroe, Roid, Norm, Smash, Futura, Blade, Toast, Swet, Satone e molti altri. Il suo stile oggi è un fertile connubio tra illustrazione e comics, pittura pop surrealista, graffuturismo, tattoo, style writing, urban art e nuovo muralismo,

2_ i muralisti di quartiere con i ragazzi

Un secondo Murales sarà realizzato dai Muralisti locali GiulioGol e Drina con i ragazzi che hanno frequentato il corso di writers tenuto questa estate al Pianacci e realizzato dal writers Web 3.

Drina e Giuliogol sono artisti che vivono, da sempre, nel Ponente cittadino, tra Voltri e Mele.

Drina ha un passato di artista con ceramiche e un buon apprezzamento nazionale ed internazionale, poi cambia stile e si dedica alla ricerca fino ad approdare all’approccio da muralista. GiulioGol realizza i murales con Drina e ha anche un proprio percorso con le “bombolette” da writers

A Genova hanno realizzato decine di interventi, uno dei più grandi come ringraziamento per i pompieri dopo la vicenda del Ponte Morandi dalla sede dei pompieri in ValPOlcevera, al Pianacci hanno realizzato 3 murales tra i quali un grande murales dedicato a Don Gallo. Parte della loro poetica artistica è “site specific” in assoluto. I loro interventi, infatti, come artisti urbani, vogliono che siano quasi esclusivamente nell’ambito della propria comunità dove acquistano un senso oltre che artistico, umano, culturale, sociale. Hanno realizzato il grande murales dalla Stazione di pra’ sul muro di ingresso pedonale, le pareti della società di canottaggio nella fascia di rispetto, tutta la palazzina del Centro Sociale Zenit/ Biblioteca di Pra’ e tanti altri. Sono diventati i muralisti di Pra’ e Voltri.

3_ l’illustratore e grafico del famoso spot Ceres realizza un murales per il Cep

Enrico Macchiavello, genovese, è uno dei genovesi doc nell’ambito dell’illustrazione, fumetto, animazione, creativo.

Sua la creazione dei personaggi dei famosi spot Ceres che è stato uno degli eventi pubblicitari vincitore di numerosi premi per la pubblicità. I più piccoli conosceranno i suoi Skifidol, approdato anche al fumetto con diverso libri ha vinto il premio Andersen nel 2000 e nel 2017 ha creato l’immagine coordinata del Festival.

Ha anche realizzato mostre d’arte e continua a produrre nei mondi dell’illustrazione, fumetto, grafiche multimediali, giochi e immaginari per l’infanzia e non solo.

