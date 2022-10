Via San Bartolomeo del Fossato, si ribalta un rimorchio. Strada chiusa per la rimozione

Aggiornamento: dalle ore 18,14 via San Bartolomeo del Fossato chiusa dall’accesso via Cantore fino altezza civico 79 per intervento Vigili del Fuoco rimozione autocarro incidentato e ribaltato con perdita di carico. Tempo previsto circa 30 minuti

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco. Danneggiate alcune auto posteggiate

È successo poco dopo le 13. I Vigili del fuoco hanno dovuto riportare il rimorchio sulle sue ruote. Per fortuna non ci sono stati feriti. La motrice non è stata trascinata nel ribaltamento dal rimorchio.

Foto di Andrea Ferrari

