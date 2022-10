Meteo Arpal: correnti umide e cielo molto nuvoloso

Previsione per mercoledì 12 ottobre 2022

Un’onda depressionaria sulla Penisola Iberica veicola sulla Liguria correnti umide negli strati medio-alti comportando cielo molto nuvoloso per velature consistenti, in diradamento serale; non si escludono isolati rovesci pomeridiani nell’interno

Temperature: minime stazionarie, massime in calo. A Genova tra 18 e 23 gradi.

Umidità: su valori medio-alti

Venti: deboli o moderati settentrionali, locali regimi di brezza specie a Levante

Mare: poco mosso, in temporaneo aumento a mosso nelle ore centrali a Ponente

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

[Sotto: le previsioni per i prossimi giorni]

Previsione per giovedì 13 ottobre 2022

Il transito di due successivi disturbi in quota nella notte e nelle ore centrali è associato a passaggi di nuvolosità medio-alta a tratti anche consistente; nel pomeriggio possibili rovesci nell’interno, specie di Levante; in serata cielo coperto

Temperature: stazionarie

Umidità: su valori medio-alti

Venti: deboli o moderati a prevalente regime di brezza, meridionali in serata

Mare: poco mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Tendenza

