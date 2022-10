La situazione del traffico in autostrada: chiuso il bivio A10-A7 e la A7 tra i bivi A12-A10

A causa della manifestazione di Ansaldo Energia. Ecco la situazione

Sulla A7 Serravalle-Genova è stato chiuso per una manifestazione il tratto tra Bivio A10 e Sampierdarena verso Genova; chiuso anche sulla A10 Genova-Savona il bivio per la A7 da Ventimiglia verso Genova. Per effetto delle chiusure ci sono code di 2 km sulla A7 tra bivio A12 e bivio A10 e di 3 km sulla A10 tra Pegli e bivio A7. A chi da Genova è diretto verso Livorno si consiglia di entrare sulla A12 alla stazione di Genova est, a chi è diretto verso Savona di entrare sulla A10 a Genova Aeroporto e a chi è diretto verso Milano di entrare sulla A7 a Genova Bolzaneto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...