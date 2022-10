Ansaldo Energia, blocchi del traffico a oltranza fino alle 19 e domani se non arriva la ricapitalizzazione del Cdp

Federico Grondona della Rsu ha detto ai lavoratori che sarà protesta a oltranza fino a quando Cassa Depositi e Prestiti non invierà una lettera in cui venga assicurata la necessaria ricapitalizzazione. Intanto alcuni manifestanti stanno dando fuoco a copertoni sulla sopraelevata

«Se non arriva la lettera che vogliamo, la lettera di Cassa Depositi e prestiti – ha detto Grondona in un messaggio ai lavoratori – stiamo qui fino a stasera e non molliamo. Bisogna stare qui fino alle 7 di sera. Se non arriva niente, domani sarà guerra, ci inventeremo ancora qualcosa di più».

I lavoratori scelgono, quindi, la linea dura a oltranza. La città è tagliata in due. Quattro i blocchi stradali tra ponente e levante. Chiusi anche il casello di Genova Ovest e lo svincolo autostradale.

I manifestanti hanno rinforzato i blocchi con cassonetti Amiu e stanno dando fuoco a copertoni. Quando la manifestazione sarà terminata non è detto che la strada, in corrispondenza dei falò, sia percorribile. Se l’asfalto sarà troppo danneggiato sarà necessario ripristinarlo.

La manifestazione dei lavoratori di Ansaldo energia ha ricevuto il sostegno di quella di molte altre categorie, dagli addetti dei trasporti ai portuali, fino agli studenti.

Sui social qualche polemica, ma anche tanta solidarietà dai genovesi.

