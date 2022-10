Incidente in via Albertazzi, ventenne in codice rosso

L’incidente ha coinvolto un giovane centauro trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale San Martino

Sul posto l’auto medica Golf4 e un’ambulanza della Croce d’Oro di Sampierdarena che hanno prestato i primi soccorsi e, quindi, hanno portato il ragazzo al San Martino in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto in via Albertazzi a Sampioerdarena.

Sul posto la Polizia locale oltre, compresa la pattuglia del nucleo Infortunistica del reparto Sicurezza Stradale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...