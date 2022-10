Studenti di Lotta Comunista contro la Guerra: striscioni e assemblea

Gli striscioni sono comparsi davanti ad alcune scuole superiori mentre l’assemblea studentesca di terrà domani, 12 ottobre, alle 15:30, nell’Aula I di via Balbi 6

«Secondo qualcuno, fino a poco tempo fa, la guerra era storia passata si legge in un volantino firmato dai Comitati Internazionalisti e dai Volontari dei Circoli Operai -. Ci dicevano che vivevano nel “migliore dei mondi possibìli”. Eppure la guerra non è mai andata via dal mondo e oggi è persino tornata in Europa. Da 230 i giorni si combatte in Ucraina, dove è in atto una tragica carneficina: donne, uomini, bambini, muoiono sotto le bombe dell’imperialismo russo e del nazionalismo ucraino. A questo banchetto stanno partecipando tutti: da Washington a Bruxelles si invoca la pace ma si inviano armi e denaro, mentre da Mosca si minaccia addirittura l’uso delÌ’atomica. Tutti predoni, ciascuno difende i propri interessi sulla pelle della nostra dasse. II “migliore dei mondi possibili” non è fatto di prosperità e benessere ma di sangue e ferro. Oggi quelle contraddizioni sono sotto gli occhi di tutti e ora più che mai bisogna schierarsi. Siamo per dare voce a chi non ne ha. Noi ci schieriamo contro i massacri dell’imperìalismo per portare alta la bandiera rossa dell’internazionalismo. Noi studenti internazionalisti siamo con il proletariato ucraino e russo, noi ci schieriamo in una battaglia cosciente contro le borghesie di tutte le nazioni. Opposizione internazionalista a tutti gli imperialismi, per l’unità del proletariato e degli studenti di tutti i paesi. Guerra alla guerra, lotta comunista!».

Mi piace: Mi piace Caricamento...