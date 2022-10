Domani sciopero di 8 ore e corteo dei lavoratori Ansaldo Energia

I rappresentanti dei dipendenti: «Che tutta la città sia con noi»

«Dopo 70 giorni e un incontro ufficiale con il Prefetto di Genova nessuna risposta e nessun segnale concreto è arrivato

da parte della Cassa Depositi e Prestiti, il nostro azionista di maggioranza. Il nulla – si legge sul volantino dei sindacati -. La stessa CDP, il cui patrimonio netto pubblicato ufficialmente ammonta a 38 miliardi di Euro. La stessa CDP che sta preparando un’offerta miliardaria per TIM. La stessa CDP che qui, a Genova, sta lasciando morire lentamente Ansaldo Energia. Non possiamo permetterlo. Difendiamo i nostri posti di lavoro. Difendiamo il nostro futuro. Difendiamo la fabbrica simbolo della nostra città».

Martedi’ 11 ottobre ore 8.15 assemblea retribuita portineria centrale. Subito dopo sciopero, manifestazione e corteo.

Per facilitare la presenza al corteo sono state dichiarate anche 8 ore di sciopero per il secondo e terzo turno articolate in questo modo:

turno di notte: dalle 22.00 alle 6.00 di oggi lunedì 10.

secondo turno: dalle 14 alle 22 di martedì 11.

L’appuntamento per i lavoratori e le lavoratrici alle ore 8.15 portineria centrale via Lorenzi.

