Nobel per la Pace ad Ales Bialiatski, bielorusso, cittadino onorario di Genova

È stato stato insignito oggi insieme all’organizzazione ucraina Center for Civil Liberties e all’organizzazione russa Memorial. La motivazione: «Ha dedicato la sua vita alla promozione della democrazia e allo sviluppo pacifico della sua nazione natia»

Ales Bialiatski, sessantenne bielorusso, candidato per la quinta volta, è un attivista noto per il suo lavoro con il Viasna Human Rights Centre, di cui è attualmente il capo, e per la fondazione del Partito BPF. Vice presidente della Federazione internazionale per i diritti umani, ha ricevuto l’Homo homini Award e il Premio Per Anger per il suo impegno nella promozione dei diritti umani e della democrazia. È stato arrestato dalle autorità bielorusse per evasione fiscale nel 2011.

Nel 1980, fu parte attiva nelle proteste anti sovietiche. Ha contribuito ad organizzare un evento importante, una cerimonia commemorativa presso Kurapaty, un sito dove, verso la fine del 1930, si suppone che la NKVD abbia assassinato migliaia di oppositori politici. Fu anche uno dei membri fondatori del “Fronte popolare bielorusso”. Ha inoltre fondato nel 1996 il “Centro per i diritti umani Viasna”. L’organizzazione con sede a Minsk fornisce assistenza finanziaria e legale per i prigionieri politici e le loro famiglie. Secondo la “Federazione internazionale per i diritti umani”, il 14 febbraio 2011, Bialiatski venne convocato nell’ufficio del pubblico ministero e fu avvertito che, dato che Viasna era un’organizzazione non registrata e se il gruppo avesse continuato la sua attività, il governo avrebbe dato inizio ad un procedimento penale nei suoi confronti. Il 4 agosto 2011 viene arrestato con la falsa accusa di evasione fiscale, accusa che comporta fino a 7 anni di reclusione e la confisca dei beni. L’accusa è stata possibile grazie ai documenti finanziari rilasciati dai pubblici ministeri di Lituania e Polonia. Radoslaw Sikorski, ministro degli Esteri della Polonia, in seguito ha chiesto scusa per il “errore riprovevole” e anche la Lituania ha pubblicato delle scuse.

Il 24 ottobre 2011, Bialiatski viene condannato a 4 anni e mezzo di carcere per “occultamento di reddito su larga scala.” Le Nazioni Unite hanno condannato i tribunali bielorussi per la frase eccessiva e chiesto il suo rilascio immediato. Un portavoce delle Nazioni Unite ha espresso la preoccupazione che una tale decisione “avrà un impatto negativo sulla capacità della società civile di operare liberamente e senza paura.”. Nel corso della 64ª sessione, il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria, il WGAD, ha adottato la decisione con codice protocollo, “A/HRC/WGAD/2012/39”, pubblicata il 23 novembre 2012, in cui rileva che la detenzione del signor Ales Bialiatski, era arbitraria. Nel settembre 2012, viene annunciato Bialiatsky quale vincitore del Premio Lech Wałęsa. La giuria del premio venne presieduta dall’ex presidente polacco Lech Wałęsa, e comprendeva: Mikulas Dzurinda, ex primo ministro della Slovacchia, e Bernard Kouchner, ex ministro degli Esteri francese. Bialiatski è stato anche proposto nel mese di ottobre del 2012, dal Parlamento Europeo, quale finalista per il Premio Sakharov per la libertà di pensiero, dal nome del dissidente sovietico Andrei Sakharov. Il premio per i diritti umani alla fine è andato all’avvocata iraniana Nasrin Sotoudeh e al regista Jafar Panahi. Il 26 novembre 2012, in base ad una sentenza del tribunale contro Bialatski, l’ufficio di Minsk di Viasna è stato confiscato e sigillato dal governo bielorusso. Amnesty International ha descritto la chiusura come “una palese violazione degli obblighi internazionali sui diritti umani Bielorussia ‘”.

Bialiatski, che è presidente del Centro per i diritti umani Viasna della Bielorussia, viene rilasciato dal carcere 20 mesi prima del previsto, il 21 giugno 2014, dopo 1.052 giorni di detenzione arbitraria e in condizioni di salute precarie, dovute soprattutto ai periodi di isolamento. È stato, però nuovamente arrestato di nuovo e condannato a una seconda pena di 7 anni, sempre per presunta evasione fiscale. È ancora in carcere.

Center for Civil Liberties è un’organizzazione non governativa con sede a Kiev, in Ucraina. È stata fondata nel 2007.

Memorial è un’associazione per la difesa dei diritti umani che ha sede a Mosca ed opera nelle ex repubbliche dell’Unione Sovietica. Ha ottenuto lo status di partecipante al Consiglio d’Europa. L’associazione ha una sede anche in Italia, aperta il 20 aprile 2004. Con l’avvento di Vladimir Putin alla Presidenza della Russia (2000), l’atteggiamento delle autorità verso Memorial si sarebbe fatto repressivo e sarebbe stata ostacolata la sua attività. Il 28 dicembre 2021 la Corte Suprema della Russia ha ordinato a Memorial International di cessare l’attività per violazione della legge sugli agenti stranieri, con una decisione di cui la Corte europea dei diritti umani ha chiesto la sospensione in via interinale.

