Cadavere di un anziano ritrovato in un pozzo a Busalla

Il corpo è stato trovato in via della Libertà, ai margini della cittadina dell’alta Valle Scrivia. I Vigili del fuoco stanno recuperandolo

Il cadavere si troverebbe in un paio di metri d’acqua. Si ignora, al momento, se l’uomo abbia perso la vita per un incidente o per un gesto volontario oppure se qualcuno lo abbia ucciso cercando di occultarne il corpo. La persona trovata deceduta aveva all’incirca una settantina d’anni. Indagano i Carabinieri

L’uomo è stato identificato in un settantenne che soffriva di crisi depressive da tempo.

A scoprire il corpo è stato il proprietario del terreno che ha trovato la copertura del pozzo aperta. Normalmente era chiusa con lucchetto e catena proprio per evitare incidenti. La catena è stata rotta con dei tronchesi, trovati sul posto proprio con l’intento di tagliare le maglie.

Articolo in aggiornamento

