Appello per trovare una casa a Micky, il cane della commerciante uccisa a coltellate in via Colombo

Clara Ceccarelli è morta davanti al suo negozio per mano dell’ex fidanzato Renato Scapusi. Micky è rimasto col figlio di Clara, Mauro Risone, morto anche lui qualche mese fa in circostanze su cui la procura ha aperto un’indagine, e con suo nonno, anziano e invalido, oggi in ospedale. L’appello per trovargli una casa ed evitargli il canile è diventato virale

«Mi chiamo Miky e la mia mamma è stata UCCISA con 30 coltellate, nel suo negozio, mentre io, impotente, ero lì e non sapevo cosa fare. Si la mia mamma, Clara Ceccarelli è morta a Genova – di legge sull’appello lanciato su Facebook -. Io sono rimasto con il figlio che aveva grossi problemi di salute e con il nonno molto anziano e invalido. Ma il destino si è accanito contro la mia famiglia e il figlio di Clara è morto ed il nonno è ricoverato in ospedale. Una persona gentile mi sta aiutando a non finire in un canile ma non mi può tenere per molto. VI PREGO ANCHE IL CANILE NO… la mia mamma proprio non vorrebbe… Sono piccolo, peso 8 KG, HO 7 ANNI e sono bravo, anche se non mi piacciono i cani maschi perché non sono castrato, ma per il resto amo tutti, anche i gatti! PER QUALSIASI INFORMAZIONE O SE VOLETE ADOTTARMI MANDATE UN MESSAGGIO AL NUMERO 3395385983».

