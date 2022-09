Due gravi incidenti a San Colombano e Campo Ligure

Alle 2:20 un trentenne ha perso il controllo dell’auto sul ponte Rachele Lagomarsino a San Colombano Certenoli: la sua auto è finita nel fiume. Due persone sono rimaste ferite alle 8:40 a Campo Ligure: una è stata soccorsa in codice rosso e trasportata in elicottero al San Martino

Il trentenne è finito con la sua auto nel letto del torrente Lavagna a Calvari, frazione di San Colombano Certenoli, in Valfontanabuona. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenute, inviate dal 118, l’auto medica Tango 1 e l’ambulanza della Croce Rossa di Cicagna. Il ferito è stato trasportato al San Martino in codice rosso per dinamica, ma le sue condizioni non sarebbero gravi, tanto che è stato accettato al triage in codice giallo.

Stamattina, a Campo Ligure, a causa di un altro incidente automobilistico, due persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave. Sul posto, inviate dal 118, l’auto medica Golf 5, l’ambulanza della Croce Verde di Mele (che ha trasferito uno dei feriti, in codice giallo – di media gravità – al pronto soccorso del Villa Scassi) e la Croce Rossa di Masone per l’altro ferito. Il personale medico ha ritenuto, però, alla luce della gravità, ha deciso per il trasporto in ospedale con l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco.

