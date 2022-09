Bolzaneto, grave incidente stradale. Donna rimane incastrata con le gambe sotto il piantone dello sterzo dell’auto

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare la ferita e consegnarla ai soccorritori. La sessantacinquenne è stata poi trasportata al San Martino in codice rosso

È successo alle 14:15 in via Nostra Signora della Guardia, all’altezza del Ponte Divisione Alpina Cuneense. Un’auto in marcia ha scontrato due veicoli in sosta. La conducente del veicolo, una sessantacinquenne, è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco. Le sue gambe erano rimaste incastrate sotto il piantone dello sterzo.

La donna è stata, poi, soccorsa dall’auto medica Golf 4 e dall’ambulanza della Croce Azzurra di Fegino, inviate dal 118. L’ambulanza ha poi trasportato la ferita al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso, il più grave.

Sul posto la pattuglia del distretto 5 dell’Unità Territoriale Medio Ponente-Valpolcevera, oltre alla squadra del nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento della Polizia locale.

