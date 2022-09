RiArtEco, nell’atrio di Tursi opere d’arte realizzate con materiale riciclato

Giunta alla sua 18ª edizione, grazie alla sinergia con IIT, Istituto Italiano di Tecnologia, RiArtEco mette in mostra pannelli di “Futuri Sostenibili”, che i visitatori potranno votare

Fino al 9 ottobre è possibile visitare, con ingresso libero, nel cortile di Palazzo Tursi, la mostra internazionale di opere d’arte realizzate con materiali di scarto e rifiuti RiArtEco.

La manifestazione artistica, organizzata e curata dal Movimento d’arte Riarteco, ha il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica, Comune di Genova, Comune di Siena, Comune di Sambuci.

Riarteco-Riutilizzo Artistico Ecologico nasce nel 2005 ed è oggi una realtà consolidata nel panorama dell’arte contemporanea, che presenta opere d’arte realizzate dal riuso e recupero degli scarti in collaborazione con il mondo accademico e scientifico sul tema dei rifiuti per un futuro sostenibile.

«Riarteco – spiega Aldo Celle del coordinamento nazionale Riarteco e presidente di La Tela odv – promuove tramite l’arte un impegno concreto verso la tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e le specie viventi del pianeta, mediante l’innovazione sostenibile e la diffusione della cultura del riuso e riutilizzo dei materiali, nonché una sensibile riduzione dei consumi, più etici e responsabili. Riarteco si propone come uno strumento per le amministrazioni comunali, gli enti territoriali, le istituzioni ed associazioni a carattere nazionale e locale affinché possa compiersi la transizione ecologica e un cambio di paradigma culturale, sociale ed economico, e riconnetterci con la natura».

Secondo gli organizzatori, “le opere intendono esprimere il dissenso verso la società dei consumi, sottolineando, con un’apparente contraddizione in termini, come i rifiuti, oltre ad essere raccolti, debbano essere sempre più riconosciuti come importanti risorse che possono acquisire un valore economico tramite il recupero e il riutilizzo dei materiali, una valenza creativa, mediante il riciclo artistico o la realizzazione di opere di eco-design”. L’obiettivo Movimento d’arte Riarteco è la lotta agli sprechi e la promozione di stili di vita di sostenibilità ambientale.

Il Movimento RiArtEco collabora, in tutta Italia, con realtà museali, enti locali e ha collaborazioni con il ministero dell’Ambiente (ora della Transizione Ecologica) e della Cultura (Mibact).

Mi piace: Mi piace Caricamento...