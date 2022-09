Venerdì 6 e sabato 8 ottobre sciopero delle scuole comunali

Sciopero nazionale del comparto funzioni locali- settore scuole pubbliche comunali proclamato da CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei)

L’astensione dal lavoro, prevista per venerdì 7 e sabato 8 ottobre, è stata proclamata da CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei), nel rispetto della disciplina dei servizi pubblici essenziali, e riguarda il personaledocente e ATA a tempo determinato e indeterminato.

Questa la piattaforma dello sciopero: diffida a riapplicare l’obbligo vaccinale alla sospensione del personale senza assegno, ed eventuale impiego a 36 ore dei docenti non vaccinati in aree di non competenza. Richiesta di aumento dello stipendio di 400 euro ai docenti e di 300 euro al personale ATA come da standard europeo. lntroduzione buoni pastoper il personale scuola. Abrogazione dellasomma di 400 euro per i docenti meritevoli.

