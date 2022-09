Cedimento strutturale di edificio al Carmine, evacuati cinque appartamenti

È successo alle ore 18:43 in piazza Bartolomeo Olivella, al civico 8. All’origine del problema ci sarebbero lavori di ristrutturazione

Si è verificato un cedimento strutturale all’interno dell’edificio a seguito di lavori di ristrutturazione. In un appartamento risulta un abbassamento del soffitto con compromissione dell’agibilità dell’unità abitativa soprastante. Sul posto i Vigili del fuoco e la Pattuglia del 2º distretto dell’Unità territoriale Centro Ovest della Polizia locale.

I vigili del fuoco dispongono dell’evacuazione di 5 unità abitative. In alcune risultano residenti, ma sono attualmente vuote. È stata inviata un’ambulanza per una residente in condizioni di salute considerate “fragili”.

Articolo in aggiornamento

