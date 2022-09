Zena a Manetta, il 9 ottobre raduno a due ruote con donazione di sangue volontaria

L’appuntamento organizzato dal motoclub genovese delle forze dell’ordine è alle 9:00 in piazza Caricamento. Il Giro partirà alle 10:15. Chi lo desidera, in forma completamente volontaria, potrà donare il sangue presso il motorhome della Fidas presente in loco

L’evento è gratuito ed al termine del giro ci sarà un rinfresco per tutti i partecipanti.

FIDAS NAZIONALE ha organizzato con il patrocinio del Centro Nazionale Sangue, del Forum Nazionale Terzo Settore e del Ministero della Salute, “METTI IN MOTO IL DONO”, un calendario di eventi su due ruote con l’obiettivo di ricordare l’importanza del dono del sangue e del plasma specie nel periodo estivo, quando in Italia si registrano cali nella raccolta delle donazioni. L’evento coinvolge 25 Federate FIDAS in 13 Regioni, tra cui la Liguria.

La FIDAS GENOVA ha aderito con la consapevolezza che un simile evento, possa sensibilizzare chi già è donatore ma anche chi ancora non lo è, su quanto sia importante compiere questo semplice gesto di solidarietà per tutti coloro che ne hanno bisogno.

[Sotto: il programma e il percorso]

