Pulizia, taglio vegetazione e regimazione acque sul rio Pizzuto-Molinetto a Pino Sottano e sul torrente Leira a Voltri

L’amministrazione comunale ha impegnato 935 mila euro. Sempre nell’ultima seduta di giunta, in tema di messa in sicurezza idrogeologica del territorio, è stato approvato anche un intervento di regimazione delle acque meteoritiche, da 180.000 euro, in via Gava e salita alla Chiesa di Staglieno

Approvati dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi, due progetti per interventi di sicurezza idrogeologica per un totale di 935 mila euro.

Il primo, da 400.000 euro, riguarda la mitigazione della pericolosità idrogeologica che interessa il versante a monte del rio Pizzuto-Molinetto a Pino Sottano nel quartiere di Molassana. Il secondo intervento, da 535.000 euro, interessa la sponda destra del torrente Leira, a Voltri, in particolare il consolidamento e la regimazione delle acque sul versante su cui sorge la viabilità pedonale di via Molinetto in sponda destra.

«Entrambi gli interventi – spiega Piciocchi – comprendono opere di regimazione delle acque con interventi di ingegneria naturalistica, ma anche la pulizia e il taglio della vegetazione. In particolare l’intervento sul rio Pizzuto-Molinetto prevede l’ampliamento delle attuali vasche di accumulo delle acque, sistemi di trattenuta e decantazione dei materiali detritici per controllare l’impeto delle acque che defluiscono su via di Pino».

foto di Fioravante Patrone

