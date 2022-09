Cactus Market ai Luzzati: oggi annullato per allerta. Appuntamento per domani

Doveva essere un week end in compagnia delle artigiane e degli artigiani della piazza, buone pratiche, buon cibo, buona musica. A causa delle previsioni meteo, l’appuntamento si riduce a un solo giorno. In serata il #MimmoDay in ricordo di uno dei padri dei Luzzati

Domenica, dalle 11:00 alle 19:00, market del fatto a mano a ingresso libero. Area food.

Alle 11:00 Laboratorio di cucito con @codirosse: con ago e filo trasformiamo un calzino in una spupazzevole creatura.

Laboratorio per bimb+ dai 7 ai 12 anni Massimo 8 partecipanti Contributo 3-5 euro. Per prenotare scrivere una mail a codirosse@web.de

[Continua sotto]

Dalle 19:00 serata dedicata al ricordo di Mimmo con @mimmoday, spaghettata e concerto rock,

Organizzazione:Collettivo Cactus/Ce.StoPartner: Giardini Luzzati, Ce.Sto., Sestiere del Molo CIV Sarzano-Sant’ Agostino.

A un anno e mezzo dalla scomparsa di uno dei padri dei Luzzati, il buon Mimmo, i suoi amici dedicano una serata a lui e al suo sogno che continua giorno dopo giorno nella piazza. Il Quartiere è invitato dalle ore 19 per una cena ad offerta libera in memoria di Domenico, ricavato a favore de Il Ce.Sto di cui fu a lungo segretario volontario, e guida spirituale sul campo.

Uno degli ultimi concerti che vide in vita fu quello della band The Winstons, e gli amici lo omaggiano ulteriormente ospitandoli di nuovo:

The Winstons sono un trio di fuoriclasse, Dellera (Afterhours etc.) Gabrielli (Calibro 35 etc) e Lino Gitto alla batteria, dediti alla ricerca del rock più psichedelico e di sapore seventies. Jazz, prog, ritmi “canterburyani”, il concerto degli Winstons è intensa furiosa poesia.

Qui il link all’evento Facebook.

Mi piace: Mi piace Caricamento...