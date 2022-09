Auto posteggiata fa a fuoco, via Perlasca chiusa per venti minuti

È successo all’incrocio con via Campi. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere l’intervento in sicurezza dei Vigili del fuoco

Via Perlasca chiusa dalle 8:20 alle 8:40 per un nuovo rogo d’auto in posteggio. È l’ennesimo caso in zona. Non ancora se si sia tratto di un incidente o se il mezzo sia stato dato alle fiamme. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, anche la Polizia locale.

Qualche disagio per lo scarso traffico del sabato mattina. Non si registrano feriti o intossicati.

