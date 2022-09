Ancora danni conseguenti al maltempo in via Montelungo e in via Palazzi

Per un albero abbattuto, nella via della Valbisagno, è stato istituito per qualche decina di minuti il senso unico alternato

Superlavoro per i Vigili del fuoco e per la Polizia locale a causa dei danni causati dalle forti piogge e dal vento di oggi.

Via Montelungo, in Valbisagno, è stata chiusa all’altezza altezza via Superiore Rosata per un albero abbattuto sulla carreggiata. In attesa che i Vigili del fuoco finissero il lavoro di sgombero, la Polizia locale ha istituito la circolazione a senso unico alternato regolato da agenti. In seguito la viabilità è stata ripristinata.



In via Palazzi, a Albaro, caduta di calcinacci in area privata senza interessamento della carreggiata.

In copertina: foto d’archivio

