La pioggia allunga i disagi. A causa dei temporali, prorogata della chiusura di Via Siffredi

La chiusura in atto continuerà fino a lunedì alle 5 del mattino. Chiusura della strada dalle 22 alle 5 lunedì su martedì e martedì su mercoledì

A causa delle avverse condizioni metereologiche di oggi proroga della chiusura di Via Siffredi nelle seguenti date:

Proroga della chiusura attuale di via Siffredi fino alle ore 05.00 di lunedì 26 settembre.



Chiusura totale di Via Siffredi dalle ore 22.00 alle ore 05.00 nei giorni:

Lunedì 26 settembre su martedì 27 settembre.

Martedì 27 settembre su mercoledì 28 settembre.

