Elezioni politiche, seggi aperti a Genova per oltre 440 mila elettori

Le urne hanno aperto alle 7. Si vota fino alle 23. Alle urne di prima mattina il sindaco Marco Bucci con la moglie Laura alle scuole Vespertine di via Fieschi. Tutti i numeri

Quindici i parlamentari che potranno essere eletti dalla Liguria, nove in meno rispetto alla passata tornata elettorale, nel 2018. Gli aventi diritto al voto sono 440.401 a Genova e 1.195.266 in Liguria.

A Genova sono 669 i presidenti di seggio e 2.644 gli scrutatori. I seggi in Liguria sono 1.790.

Alle ultime politiche in Liguria aveva votato il 71,99% degli aventi diritto. A Savona l’affluenza era stata del 73,98%, alla Spezia, 73,92%, a Genova del 71,53% e a Imperia, del 69,15%.

Per entrambi i rami del Parlamento la circoscrizione Liguria è divisa in diversi collegi uninominali: quattro per la Camera e due per il Senato. I candidati per il proporzionale sono, invece, uguali per tutta la Liguria.

Per evitare il caos che si era registrato alle passate elezioni comunali, il Comune ha realizzato per presidenti e scrutatori un tutorial video consultabile anche via smartphone. Presidenti e scrutatori possono contare anche sull’assistenza da remoto.

