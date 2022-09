Donazione sangue, la Liguria inverte il trend nazionale in discesa: aumentate del 3%

Toti: «Voglio ringraziare tutti i liguri che hanno raccolto il nostro appello e quest’estate, prima di andare in vacanza, sono andati a donare sangue o plasma»

“Abbiamo raggiunto oltre 1 milione e 400mila persone e oggi la Liguria risulta tra le poche regioni ad aver invertito il trend con un aumento delle donazioni del 3%: voglio ringraziare tutti i liguri che hanno raccolto il nostro appello e quest’estate, prima di andare in vacanza, sono andati a donare sangue o plasma”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti traccia il bilancio della campagna di comunicazione estiva realizzata da Regione Liguria con Alisa e il Centro regionale sangue, in collaborazione con le associazioni Avis e Fidas, insieme al comitato regionale Croce Rossa per sensibilizzare i cittadini sulla donazione del sangue.

La campagna realizzata attraverso i canali social di Regione Liguria ha raggiunto 1 milione e 400mila persone, con un picco nella fascia tra i 25 e i 34 anni (oltre trecentomila persone) che era stata individuata come target principale. Lo spot è stato apprezzato dagli utenti che su Facebook, Instagram e TikTok, hanno interagito con il post con oltre milleottocento click e duemilatrecento commenti, con richiesta di ulteriori informazioni, segno di un marcato interesse per l’argomento.

“La generosità dei donatori ha garantito la tenuta del Sistema sangue regionale – aggiunge Toti – insieme all’attività delle associazioni dei donatori volontari di sangue e all’impegno di tutto il personale dei servizi trasfusionali; anche grazie alla nostra campagna estiva di comunicazione, siamo tra le poche regioni con un trend in incremento, a fronte di una media nazionale in calo”.

“Nel mese di agosto, si è registrato un incremento della raccolta di sangue intero rispetto al 2021 pari a circa il 3% – commenta Vanessa Agostini, responsabile Struttura regionale coordinamento per le Attività trasfusionali di Regione Liguria – e i dati dei primi otto mesi del 2022 riferiti alla donazione di sangue intero hanno registrato un incremento complessivo. Anche per quanto riguarda le donazioni di plasma, nei primi otto mesi del 2022, complessivamente, abbiamo registrato un dato positivo con un + 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2021, invertendo il trend dei mesi precedenti. Voglio fare un sincero ringraziamento a tutte le figure che si sono adoperate a diversi livelli per garantire il supporto trasfusionale, acuto e cronico, a tutti i pazienti che ne hanno avuto bisogno”.

EVENTI

Quando: 5-19 ottobre e 2-16 novembre 2022

Dove: Palazzo Ducale – Casa Luzzati

Modalità di iscrizione: on-line sul sito https://www.symposiacongressi.com/psm-sangue-e-plasma-2-0/

Nell’ottica di garantire l’autosufficienza regionale e concorrere a quella nazionale in sangue e plasma, l’Ospedale Policlinico San Martino vuole promuovere una serie di eventi rivolti alla popolazione e ai professionisti del mondo sanitario per sensibilizzarli alla donazione quale atto solidaristico verso coloro che necessitano della terapia trasfusionale e dei medicinali plasmaderivati e, contemporaneamente, promuovere i corretti stili di vita. Verranno affrontate tematiche che coinvolgono tutte le fasce di età donazionale.

