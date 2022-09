Maratona Alzheimer e la Grande Marcia per i diritti delle persone con Alzheimer fanno tappa a Genova

Gli appuntamenti genovesi: Sestri Ponente, 21 settembre, via Vado 16A, dalle 9 alle 19; 24 settembre, piazza Albertina 9rosso, dalle 9 alle 19. Passeggiata il 24 settembre 2022, ore 15.00 partenza/arrivo piazza Albertina 9rosso

L’undicesima edizione della Maratona Alzheimer e la Grande Marcia per i diritti delle persone con Alzheimer raggiungeranno le piazze di tante Regioni italiane grazie alla collaborazione tra Fondazione Maratona Alzheimer e le tante realtà che, da Asti a Palermo, hanno scelto di aderire alla “Maratona Alzheimer in 100 piazze”.

Tra queste anche l’AFMA – Associazione Famiglie Malati di Alzheimer, che opera dal 2007 sul territorio genovese ed ha raccolto il testimone della Maratona Alzheimer 2022, e il 21 e 24 settembre 2022 in via Vado 16A e in piazza Albertina 9 rosso, ha organizzato banchetti informativi e offerta di prodotti per raccogliere fondi volti a una CHIAMATA AL DONO per sostenere le attività e la ricerca scientifica, promuovendo una campagna di sensibilizzazione sulla specificità delle cure per l’Alzheimer. Il 24 settembre 2022 in piazza Albertina 9 rosso alle ore 15.00 seguirà una passeggiata nella zona pedonale di via Sestri per sensibilizzare ancor più e creare un legame più forte con l’identità dell’evento Maratona Alzheimer e, in particolare, con la promozione del tema dei diritti, della cura, della prevenzione e della ricerca.

Tutto ruota attorno al 21 settembre, Giornata mondiale dedicata all’Alzheimer, ed a quello che, già da diversi anni, viene indicato come il “mese Alzheimer” per i tanti eventi che si susseguono per tutto il periodo settembrino.

In particolare la Maratona Alzheimer, giunta all’undicesima edizione, ha portato sul percorso da Cesena a Cesenatico, lo scorso 11 settembre, migliaia di persone, sia di corsa che in cammino, in marcia per i diritti delle persone con demenza.

Dare voce alle famiglie e alle associazioni che operano nei diversi territori, questo l’obiettivo dalla “Maratona Alzheimer in 100 piazze”: un’occasione di sensibilizzazione sulle tematiche dell’Alzheimer e, allo stesso tempo, una grande chiamata al dono: sarà possibile, infatti, con una donazione, ricevere 2 pacchi di pasta “Alce Nero”, una presina COLISÉE oppure un manuale sulla prevenzione; il ricavato andrà in parte a sostenere le attività di cura delle Associazioni locali e, in parte, a sostenere progetti di ricerca scientifica sull’Alzheimer.



L’ iniziativa è realizzata grazie alla partnership con “Alce Nero”, “Dorelan” e “Colisée”. Tutte le info sul sito www.maratonaalzheimer.it

