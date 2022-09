Due incidenti in 10 minuti, due persone in ospedale in codice rosso

Gli incidenti sono avvenuti a Pegli e a Marassi. Soccorsi due motociclisti di 18 e 58 anni

Nel primo pomeriggio si sono verificati due incidenti in 10 minuti, tra le 13:15 e le 13 :25, con esisti gravi per due centauri.

Il primo è avvenuto a Pegli, all’altezza di via Benedetto Zaccaria. Il motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è caduto dal mezzo. Si tratta di un ragazzo di 18 anni che è stato soccorso dal 188 inviando la Croce Verde Pegliese e l’auto media Golf5. Il ragazzo è stato trasportato al San Martino in codice rosso, il più grave.

Il secondo incidente è avvenuto in viale Centurione Bracelli. Si sono scontrati un autocarro e un motociclo. È rimasto ferito il conducente del motociclo, un uomo di 58 anni. Il 118 ha inviato l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di San Fruttuoso che ha trasportato l’uomo al Villa Scassi in codice giallo, di media gravità. All’ospedale, però, l’uomo è stato preso in carico in codice rosso.

In entrambi i casi, oltre agli agenti delle Unità territoriali di zona, sono intervenuti gli specialisti del nucleo Infortunistica del reparto Sicurezza Stradale della Polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

