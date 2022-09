Volontari ambientalisti ripuliscono la spiaggia della Foce

Oggi, sabato 17 settembre, pulizia condivisa. della spiaggia della Foce. TrashTeam, The Black Bag, Cittadini Sostenibili, Forte Legame hanno realizzato questa mattina un’azione di pulizia e sensibilizzazione. Grazie alla presenza di oltre 120 partecipanti, sono stati rimossi diversi quintali di rifiuti ingombranti e 308 chili di spazzatura, opportunamente differenziata in 104 sacchi

L’evento si è svolto nell’ambito del patto di collaborazione con il Municipio VIII – Medio Levante, la collaborazione di Amiu Genova Spa e il supporto di CMA CGM GROUP (Official) Decathlon Genova Marassi Civ San Martino d’Albaro

L’evento è parte dell’iniziativa mondiale World Cleanup Day.

Un’analoga iniziativa sulla spiaggia di Savona ha restituito 27 sacchi di rifiuti (29 kg) e 2000 mozziconi di sigarette. Venticinque i volontari presenti.

Per l’ora di pranzo i volontari per genovesi si sono spostati al Forte di San Martino per un picnic.

Nel frattempo il Forte San Martino riprende vita e viene restituito alla comunità, per socializzare, rilassarsi e divertirsi.

