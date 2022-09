Vento di burrasca, danni in tutta la città. Alberi e cartelloni su strade, auto e cavi elettrici

A causa del vento forte, raffica di interventi per alberi caduti, materiale in strada, cartelloni pubblicitari pericolanti tra cui: via Ginestrato (caduta albero, coinvolti cavi pubblica Illuminazione), Mura di Granarolo, via Geminiano, via Acquasanta (albero caduto su veicoli in sosta), via Vespucci, giardini Melis, via Finale, via Timavo (cartellone pubblicitario caduto su auto in sosta). Ulteriori interventi in via Roselli/via Zara, via Mignone, via Cassinelle. Caduta calinacci in largo Pertini dall’edificio dell’Accademia Ligustica

BOLLETTINO ARPAL DI VIGILANZA METEOROLOGICA PER LA REGIONE LIGURIA.

OGGI SABATO 17 SETTEMBRE Fino a metà giornata possibili residui rovesci o temporali su A e C. Venti settentrionali di burrasca, localmente di burrasca forte con raffiche fino a 90-120 km/h sui crinali, 70-100 km/h agli sbocchi vallivi e sui capi esposti; venti in temporanea attenuazione pomeridiana e in nuova ripresa serale su B, C ed E. Fino a metà pomeriggio mare molto mosso su C per onda lunga da ovest-sudovest (periodo 7.5-8.5 s), in successivo calo a mosso ma con residua onda lunga; mare in scaduta ma ancora localmente molto mosso su A fino al primo pomeriggio.

DOMANI DOMENICA 18 SETTEMBRE Nella notte ancora venti da nord, nordest forti e rafficati, localmente di burrasca sui crinali e agli sbocchi vallivi, in attenuazione a moderati già dal mattino.

DOPODOMANI LUNEDI’ 19 SETTEMBRE nulla da segnalare

Nella notte l’arrivo di un fronte freddo ha determinato deboli e localizzate precipitazioni a Ponente (3.8 millimetri a Sanremo) e a Levante (3.2 millimetri a Bargone, Casarza Ligure, Genova). Associato al fronte l’ingresso di venti forti settentrionali, con raffiche che hanno toccato, sui rilievi, 122 km/h al Lago di Giacopiane e, in costa, 105.1 ad Arenzano Porto ( a Genova città raffica a 79.2 km/h al Porto Antico).

Primo calo termico, nelle ultime ore, con minima di 6.3 ai 1520 metri di Pratomollo (Borzonasca, Genova), mentre nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia, i valori si sono mantenuti superiori a 20 gradi: 20.9 a Genova Centro Funzionale, 20.2 a Savona Istituto Nautico, 21.6 a Imperia Osservatorio Meteo Sismico, 20.5 a La Spezia.

Attualmente il cielo si presenta sereno su tutta la regione salvo addensamenti nelle zone interne dell’estremo Levante.

