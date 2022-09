Un altro fungaiolo disperso, da ieri pomeriggio le ricerche con droni a cani molecolari [Ritrovato]

Vigili del fuoco e volontari mobilitati per cercare l’anziano, un uomo di 73 anni, sul Faiallo, dove era andato a cercare funghi

Aggiornamento: l’uomo è stato ritrovato in mattinata e affidato alle cure dei sanitari

Per ora le ricerche sono state vane. Il fiuto dei cani molecolari non sono ancora riusciti a trovare una traccia. L’area, sulle alture, tra Genova e Savona è molto vasta. Per questo i Vigili del fuoco hanno messo in campo i droni che stanno sorvolando colline e canaloni nella speranza di trovare traccia del 73enne.

