Campioni di Genova e Liguria sul podio 2022 gozzi

Societa Remiera Gianni Figari tra i Senior, Amatori del Mare tra le Donne, Club Sportivo Urania tra gli Junior, Ovo Sodo tra i Master e LNI Ortona tra le Master. Ecco i vincitori dei titoli italiani della specialità Gozzo Nazionale a Livorno

La Società Remiera Gianni Figari conquista il titolo italiano Senior con Giambattista Figari, Giacomo Cappannelli, Riccardo Altemani e Mirko Gardella (tim. Anna Queirolo) superando i campioni uscenti degli Amatori del Mare (Daniel Costa, Alfonso Conte, Gabriele Batoni, Alfredo Tacci, tim. Ilenia Favazza) e Urania (Riccardo Fossa, Dario Nicolini, Ottaviano Corradino, Edoardo Dellepiane, tim. Alessio Leccese).

Amatori del Mare trionfano nuovamente nella categoria femminile. Virginia Cattoi, Giulia Faggioni, Sara Borsetto e Barbara Favazza (tim. Ilenia Favazza) precedono al traguardo Urania (Ilaria Bavazzano, Elisa Dioguardi, Martina Fanfani, Arianna Moscatelli, tim. Alessio Leccese) e Sezione Nautico Benci Ovosodo (Denise Bendinelli, Simona Sanchioli, Giulia Giovacchini, Sara Sorrentino, tim. Christian Rannisi).

[Continua sotto]

Nella categoria Juniores, dopo 1500 metri emozionanti e un bellissimo testa a testa con il Club Sportivo Urania, è Porto Azzurro a tagliare per primo il traguardo ma l’equipaggio è squalificato a seguito della constazione del peso del timoniere che, con zavorra, non raggiungeva il minimo di 45 kg previsti dal regolamento. Il titolo italiano viene assegnato cosi all’Urania di Riccardo Fossa, Nicolò Frisoni, Ottaviano Corradino e Emanuele Artuso (tim. Alessio Leccese) con Porto Ceresio medaglia d’argento Luca Bertino, Matthias Moroni, Lorenzo Barocci e Thomas Casu (tim. Andrea Illini) e bronzo per Scalo Quinto con Edoardo Toscano, Giovanni Cotena, Marco Orecchia e Daniele Carbone (tim. Andrea Armanini).

Tra i Master c’è la vittoria di Sezione Nautica Bonci Ovosodo con Yari Pantani, Gabriele Baroni, Federico Franchini e Gioia Rene (tim. Christian Rannisi) davanti a Club Sportivo Urania con Roberto Moscatelli, Evandro Savona, Davide Licitra e Francesco Ballardin (tim. Alessio Leccese) e Canottaggio Porto Azzurro (Dario Conte, Mauro Martelli, Valerio Tamagni, Maurizio Lupi, tim. Nicola Bono). In campo femminile festa per la LNI Ortona con Errica Masciti, Monica Mennitti, Adelina Lanuti e Anna Paolini (tim. Federico Morone).

Foto: Federazione Italiana canottaggio a sedile fisso

