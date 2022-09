Oggi primo giorno di scuola per oltre 166mila studenti liguri

Inizia l’anno scolastico 2022-2023. Suona la campanella per i ragazzi delle superiori (62.929), per quelli delle medie (35.402) e delle elementari (49.778), ma anche per i 18.270 dell’asilo

In totale le classi in cui, in Liguria, oggi suonerà la campanella sono 8.094. Alunni e studenti sono in totale, esattamente, 166.379. Il segno del decremento demografico ha i suoi effetti anche tra i banchi. Sono, infatti, 5.816 in meno gli iscritti alle scuole di ogni ordine e grado rispetto a cinque anni fa.

