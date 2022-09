Arriva Giorgia Meloni: bagno di folla e rallentamenti per il traffico in città

Almeno 700 persone al Porto Antico, sotto al Tendone delle feste, per assistere al comizio della leader di Fratelli d’Italia. Doppiato due volte il pubblico presente nello stesso posto, due giorni fa, al comizio di Matteo Salvini

Meloni è arrivata in ritardo, a causa del traffico in autostrada e in città. I rallentamenti a Genova sono stati causati anche dalla chiusura di una corsia della sopraelevata in direzione levante, nel tratto che dà sull’area del Porto Antico più vicina al tendone, per motivi di sicurezza. La coda arrivava a Sampierdarena.

Il comizio, in previsione dell’afflusso di sostenitori, era previsto nel piazzale del Mandraccio, ma è stato spostato sotto il tendone a causa dell’allerta meteo.

Il comizio della leader di Fdi è stato interrotto dal padre di un disabile che ha gridato che in Liguria ci sarebbero 2mila bimbi disabili senza cure. Meloni ha fermato il suo intervento per rispondergli, gli ha detto che il suo partito ha fatto approvare una legge sulle pensioni di invalidità, ma l’uomo ha risposto a sua volta che il problema dei minori disabili nella nostra regione non è risolto. Lei ha spiegato «Non tocca a noi risolvere il problema in Liguria, ma adesso mi informo».

Tra i temi toccati dalla leader di Fratelli d’Italia, la situazione economica del Paese: «Non possiamo più permetterci una politica inconcludente che getta risorse nel niente e scaglia debito ai nostri figli» ha detto, aggiungendo che Fdi punta a tagliare il cuneo fiscale per abbattere la tassazione sul lavoro. Meloni ha parlato anche di immigrazione, in scontata prospettiva di chiusura, e di aborto: «Daremo alle donne la possibilità di fare una scelta diversa. Non vogliamo togliere diritti, ma aggiungerli».

