Veicolo in fiamme al Bivio A10/A26. Traffico bloccato

L’autostrada è chiusa. Fumo su Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia provenendo da Gravellona Toce verso Genova per Veicolo in fiamme

Una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa poco dopo le 21:15 dall’ambulanza della Croce Rossa di Cogoleto inviata dal 118 e trasportata in codice giallo al Galliera.

ARENZANO – GENOVA PRA’ – Coda (Km 12 – Direzione: Genova)

Coda di 1 km tra Arenzano e Genova Pra’ per Veicolo in fiamme Entrata consigliata verso Genova: Genova Pra’. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Arenzano.



A10 GENOVA-SAVONA

VOLTRI – GENOVA PRA’ – Traffico Bloccato (Km 12 – Direzione: Genova)

Traffico Bloccato tra Bivio A10/A26 Trafori e Genova Pra’ per Veicolo in fiamme



Articolo in aggiornamento

Mi piace: Mi piace Caricamento...