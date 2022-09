Raffica di incidenti con moto coinvolte. Grave un pedone a Pegli

Ieri sera e questa mattina incidenti ad Albaro, Marassi e Corso Europa: tre giovani in codice giallo

Quattro gli incidenti di moto con esiti seri o gravi a Genova tra la serata di ieri e questa mattina.

Il più grave è successo ieri sera alle 21:30 in via Multedo di Pegli dove una persona con diversi traumi è stata occorsa dalla Croce Verde Praese e dall’auto medica Golf4 inviate dal 118. Si tratta di un pedone travolto da un motoveicolo. Il ferito è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi in codice rosso, il più grave. Sul posto è intervenuta la pattuglia del nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento della Polizia locale per i rilievi e per determinare la dinamica dell’incidente.

[continua sotto]

Altri incidenti con soccorsi in codice giallo, di media gravità: ieri sera alle 21:30 in via Caprera ad Albaro (vittima un ragazzo di vent’anni trasportato al San Martino); stamattina alle 5:50 in corso Europa (vittima una ragazza di 23 anni trasportata al San Martino; stamattina alle 6 in via del Camoscio a Marassi (coinvolto un ragazzo di 23 anni trasportato al Galliera).

Su tutti gli incidenti sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 e gli agenti della Polizia locale.

