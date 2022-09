Col Centro Studi Sotterranei nella cittadella sotterranea di Campi e nel ventre del Monumentale

Nei giorni di sabato 17 settembre e domenica 18 settembre, il Centro Studi Sotterranei propone due visite nel sottosuolo genovese con la presenza dei propri tecnici/esperti. Prenotazione obbligatoria



Per entrambe le visite prenotazione obbligatoria e informazioni dettagliate al 3517800497 dalle 9.30 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 19:30 dei giorni feriali (NO Sms – No Whatsapp).

Le visite saranno effettuate anche in caso di pioggia. Annullate in caso di allerta rossa.

[Sotto: il dettaglio delle visite]

Sabato 17 settembre 2022 – Cittadella sotterranea di Campi

Visita al suggestivo ricovero anni ’40 ricavato dentro la collina di Coronata che si articola in varie gallerie il cui sviluppo supera il chilometro. Sono visibili molte testimonianze quali scritte originali, graffiti, corpi illuminanti, dotazioni impiantistiche e di sicurezza dell’epoca. La visita è da considerarsi “facile” e quindi accessibile a tutte le persone.

Turni visita:

Mattina: ore 10:15 – ore 11:15

Pomeriggio: ore 14:30 – ore 15:30 – ore 16:30

Durata visita: indicativamente 90 minuti

Contributo: 15,00 euro (gratis dai 12 ai 14 anni non compiuti) – 13,00 euro soci 2022

Domenica 18 settembre 2022 – Ventre del Ponte Monumentale

Calandosi attraverso un tombino, un cunicolo tecnologico e poi ancora un pozzetto, si entra in un particolare mondo sotterraneo dove si ci muove sull’estradosso dell’imponente arcata strutturale del ponte, tra contrafforti di pietra, archi pensili e grandi fornici ellittici che regalano suggestive prospettive architettoniche. Si arriva, infine, nell’ imponente salone dove si ergono ancora intatte (sotto la carreggiata stradale di Corso Andrea Podestà), per 20 metri in altezza, le Mura della 6^ Cinta fortificata della città di Genova voluta da Andrea Doria nel 1536.

La visita è da considerarsi di “medio” impegno fisico.

Non è praticabile per persone con problemi alle articolazioni (gambe e braccia); per soggetti con girovita superiore a 185 cm (si deve attraversare un breve pozzetto di circa 70 cm di diametro) e per soggetti che soffrono di claustrofobia.

Turni di visita:

Mattina: ore 9:30 – ore 11:30

Pomeriggio: ore 14:00 – ore 15:30 – ore 16:15

Durata visita: indicativamente 75 minuti

Contributo: 20,00 euro (gratis dai 12 ai 14 anni non compiuti) -18,00 euro soci 2022

Mi piace: Mi piace Caricamento...